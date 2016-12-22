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22 Aralık 2016 12:35

İş yoğunluğu artan lastikçiler randevu sistemi ile çalışmaya başladı

İş yoğunluğu artan lastikçiler randevu sistemi ile çalışmaya başladı

22 Aralık 2016 12:35

Bilecik’te, yağan kar sonrası iş yoğunlukları artan, müşterileri bekleyen lastikçiler randevu sistemi ile çalışmaya başladı.
1 Aralık 2016 günü şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Bilecik’teki lastikçilerde yoğunluklar devam ediyor. Bilecik Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren lastikçiler havaların soğumasıyla birlikte karın yağmasının ardından kış lastiklerini taktırmaya başlarken, müşterilerini bekletmek istemeyen lastikçiler randevu sistemi ile çalışıyorlar. İşlerinin bir kış başında, bir de kış sonunda yoğun olduğunu anlatan Lastikçi Yalçın Şen, “Bu dönemlerde buralar hep kalabalık olur. Müşteriler, ticari araçlarının yanı sıra binek araçlarına da kış lastiği taktırıyor. Hem binek hem ticari araç gelince yoğunluk yaşıyoruz. Araçlarda kışlık lastikleri takarak balans ayarı da yapıyoruz. Vatandaşlarda kaza öncesi kış lastiği takma bilinci oluştu. Artık ticari-binek ayrımı yapmaksızın herkes lastiklerini değiştiriyor. Kış lastiği takmayanları da özellikle uyarıyoruz.
“Müşterilerimizi arıyoruz randevu veriyoruz”
Dükkanın üstündeki depoda bir sürü saklama lastik bulunduğunu anlatan Lastikçi Yalçın Şen, ”Depomuzda bir çok müşterimizin yazlık veya kışlık lastikleri bulunuyor. Müşterileri arayıp kışlık lastiklerini taktırmak isteyenler saat veriyoruz. Vakitleri olmayan müşterilerimizin bazen ayağına giderek araçları alıp burada bizler lastiklerini değiştiriyoruz. Kar yağdığında da burada araç sokacak yer bulamıyoruz. İnsanlar bu tür işleri son dakikaya bırakmamalı. Bizler de bu yoğunluğu önlemek için bizler müşterilerimizi arayarak şu saate gelin veya biz gelip alalım diyoruz araçlarını. Böylece yoğunluk azalıyor. Lastikler üzerine can taşıyor. Her şeyden önce insanın can sağlığı geliyor. Ayrıca insanlar kış lastiği alırken kalitelisini tercih etmeli. Lastiklerin dişleri bu konuda belirleyici olur. Bu konuda hassas davranmalılar” dedi.



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