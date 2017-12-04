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04 Aralık 2017 12:07

İşaret dili kursiyerlerinden Engeliler Günü’ne özel klip

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili kursiyerleri, İşitme Gngelliler Gününe dikkat çekmek amacı ile sevilen sanatçı Pinhani’nin Kediköy albümünde yer alan ‘Beni Sen İnandır’ adlı şarkısına klip çekti.

İşaret dili kursiyerlerinden Engeliler Günü’ne özel klip

04 Aralık 2017 12:07


İşitme engellilerle iletişimi arttırmayı hedefleyen Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’nin işaret dili eğitimleri devam ediyor. İşaret Dili Eğitmeni Ayşe Soydan, verilen işaret dili kursunda kursiyerlerin renklerden ve duygulardan günlük diyaloglara kadar Türk işaret dili kurallarını öğrendiklerini belirterek “Amacımız işitme engelli vatandaşlarımızın olduğu her alanda işaret dilini yaygınlaştırmak. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimiz işitme engeli olan vatandaşlarımıza elleri ile ses olup, iletişimdeki engelleri kaldırabilecekler” dedi.


Türkiye de yaklaşık 8 milyon engelli vatandaşımızın bulunduğunu, bunlardan 3 milyona yakınının işitme engelli olduğunu belirten eğitmen Soydan “Kursiyerlerimiz ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir farkındalık oluşturmak istedik ve kendi alanımızla ilgili böyle bir klip çektik” dedi.


Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmaya başlayan video klip ise yoğun ilgi görüyor.




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