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07 Eylül 2018 10:35

İşçilerin kaldığı konteynerler çalındı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir mermer ocağından mermer kesme makinesi ve işçilerin kaldığı konteynerleri çaldıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İşçilerin kaldığı konteynerler çalındı

07 Eylül 2018 10:35


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belenalan köyünde kapalı bulunan mermer ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, işçilerin kaldığı 2 konteyner ile mermer kesme makinesinin çalındığını belirledi. Çaldıkları malzemeleri vinç ile tıra yükleyip kaçan O.Ç., Y.E.Z., H.Ö., E.E. ve A.K. isimli şahıslar, Bilecik İl Jandarma ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde takibe alındı. Şüpheliler olayda kullandıkları vinç, çekici tır ile mermer ocağından çaldıkları ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan malzemeler ile kıskıvrak yakalandı. Şahıslar, Osmaneli Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüpheli şahıslardan O.Ç. ve Y.E.Z. serbest bırakılırken H.Ö., A.K. ve E.E. isimli şahıslar ise Bilecik M tipi Cezaevine gönderildi. Öte yandan olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.B. isimli şahsın da işlemleri sürüyor.




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