İsmetpaşa Mahallesinde kurulan iftar sofrası ile gönüller bir oldu

Mahalle Konağı meydanında kurulan iftara, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Mahalle Muhtarı İlhami Çınar ve mahalle sakinleri katıldı. Programda konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak gerçekleştirilen faaliyetlerle Ramazan ayının en güzel şekilde değerlendirildiğini belirterek, “Her zaman söylediğimiz gibi Ramazan sevgi ve hoşgörü ayı, yardımlaşma ve paylaşma ayı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeye çıktığı bir ay. Bizler de Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’imizde şehrimizin her bir noktasında geleneklerimize uygun şekilde birlik ve beraberlik içinde Ramazanı Şerifi değerlendiriyoruz. İftarlarımızı birlikte yapıyoruz, sahurlarımızı yapıyoruz. Cenabı Hak yapmış olduğumuz ibadetleri dergahında kabul buyursun. İnşallah burada olduğu gibi gelecek zaman dilimleri içerisinde daha iyi şartlarda, sağlık ve sıhhat içinde bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Şimdiden yaklaşan Kadir Geceniz ve bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah her zaman sizin gibi dostlarla güzellikler içinde olmayı nasip etsin” dedi.

Konuşmanın ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı.