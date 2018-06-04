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04 Haziran 2018 11:16

İstasyon Avcılar Kulübü üyeleri iftarda buluştu

Osmaneli İstasyon Avcılık Atıcılık Doğa Sporları Derneği üyeleri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

İstasyon Avcılar Kulübü üyeleri iftarda buluştu

04 Haziran 2018 11:16


Dernek lokali önünde gerçekleşen iftar programına, Osmaneli Emniyet Müdürü Fatih Bölükbaşı, sivil toplum kuruluşları, komşu ilçe avcıları ile Avcılar Kulübü üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Osmaneli İstasyon Avcılar Kulübü Başkanı Eyüp Sever, birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duydukları bu günde mübarek Ramazan ayı olması münasebetiyle dostlarıyla iftarda bir araya geldiklerini belirtti. Sever, "Maneviyatı böyle güçlü olan bu güzel günlerde iftarlar tüm insanlığın birliği, beraberliği ve kaynaşması için en güzel vesiledir. İftara icabet eden tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm Osmaneli halkının, üyelerimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi.




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