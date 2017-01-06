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06 Ocak 2017 12:52

İşverenlere mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İşverenlere mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

06 Ocak 2017 12:52

İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, 1 Ocak’tan itibaren inşaat, otomotiv, metal, enerji ve elektrik-elektronik sektöründe sertifika dönemi başladığını belirterek çeşitli uyarılarda bulundu.
Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, 5 sektörde kritik görevlerde bulunan 40 meslek mensubu işçiler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu 26 Mayıs 2016 tarihinde başladığı belirtti. Ayhan Tozun, 8 meslekte zorunluluğun 25 Mart 2017 tarihinde başlayacağını hatırlatarak, “Bu mesleklerin 17’si inşaat, 7’si otomotiv, 10’u metal, 10’u enerji ve 4’ü elektrik-elektronik sektörlerinde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu mesleklerde yaklaşık 500 bin kişi çalışmasına rağmen, sertifika alan işçi sayısının yetersiz kalması nedeniyle ceza uygulamasına başlamadan önce işverene 2016 yıl sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre içinde gerçekleştirilen denetimlerde işverenlere sadece bilgilendirme ve rehberlik yapıldı. Bakanlığın yoğun çabaları ve teşviklerine rağmen şu ana kadar sadece 100 bin dolayında işçi sertifika alabildi. İş müfettişleri, bundan sonra yapacakları denetimlerde para cezası kesmeye başlayacaklar. Belirlenen 40 meslekte belgesiz işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene, her bir işçi için 527 lira idari para cezası verilecek. Diğer 8 meslekte ceza uygulamasına ise 24 Mart 2017 tarihinden itibaren başlanacak. İşveren cezayı bir ay içinde ödemek zorunda olacak” dedi.
“’Taksirle Öldürme’ cezası devreye girecek”
İşverenlerin, olası bir ölümlü iş kazasında hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Tozan, “Eğer kaza sonucu ölen işçinin sertifikasız olduğu tespit edilirse, işveren açısından, ‘dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği’ gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenen ‘taksirle öldürme’ cezası devreye girecek. Kanuna göre, taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Birden fazla insanın ölümü halinde ise bu kez 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilecek” diye belirtti.
“15 bin liraya kadar teşvik”
İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, devletin 18-29 yaş arasındaki genç işsizler ile 18 yaşından büyük kadınları istihdam eden iş verenlere teşvik sağladığını anlatarak, “Genç ve kadın istihdam teşviki kapsamında işverenin primi 24 ay süreyle İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor.Eğer bu işçiler mesleki yeterlilik belgesine sahipse, işverenin yararlanabileceği teşvik süresi 48 aya çıkıyor. Bu işçiler aynı zamanda Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında yer alıyorsa, bu durumda teşvik süresi 54 aya kadar ulaşıyor. Yeni asgari ücret üzerinden işverenin sertifikalı işçiyi yeni işe almasının avantajı 14 bin 877 liraya ulaşıyor. İşverenler, 18-29 yaş arasındaki mevcut erkek işçileri ile 18 yaşından büyük kadın işçilerine mesleki yeterlilik belgesi aldırdıkları takdirde ise 2 yıl süreyle işveren primi desteğinden yararlanabiliyor. Bu da işverene, mevcut asgari ücret üzerinden 6 bin 612 lira avantaj anlamına geliyor” dedi.



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