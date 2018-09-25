İtfaiyecilik Haftası'nde bilgilendirme stardı

25 Eylül -1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları stantlar ile vatandaşlara bilgilendirmede bulundular. Kurulan standın ilk misafirleri ise; Atatürk İlkokulu öğrencileri oldu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın da katıldığı etkinlikte İtfaiye Müdürlüğü çalışanı Onur Kemal Sağaslan'ın rehberliğinde öğrenciler merak ettikleri sorulara cevap buldu.

"İtfaiyecilikteki değerlerden bir tanesi de öncelikle canımızdır"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İtfaiye müessesinin toplumsal yaşamımızdaki önemine değinerek, şunları söyledi:

“Bu hafta İtfaiyeciler Haftası. Başta müdürümüz Cengiz bey olmak üzere tüm itfaiyedeki arkadaşlarımın haftalarını tebrik ediyorum. İtfaiyecilik önemlidir. Kırk yılda bir lazım olur derler ama o anda da can ve mal güvenliğimiz için en gerekli kişilerdir. İtfaiyecilikteki değerlerden bir tanesi de öncelikle canımızdır. Bu konuda gerek yangınlarda, gerek sellerde, gerek afetlerde ilk müracaat edilen yer İtfaiyedir. Ben bu konuda çok önemli bir görevi yerine getirdikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Her zamanda kardeşlerimizin yanlarında olduğumu da beyan etmek istiyorum.”

"Standımızda İtfaiyede, yangında kullandığımız malzemeleri sergiliyoruz"

İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu ise, açtıkları stantta yangında kullanılan malzemelerin tanıtımını yaptıklarını belirterek, "25 Eylül -1 Ekim İtfaiyecilik Haftasıdır. Biz burada standımızı açtık. Standımızda İtfaiyede, yangında kullandığımız malzemeleri sergiliyoruz. Burada öğrencilerimize, vatandaşlarımıza bildirilerle yangından nasıl korunacaklarını, yangında nasıl tedbir alacaklarını burada hem yazılı, hem de sözlü olarak anlatarak bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

Etkinlikte çocuklara meyve suyu ve kuru pasta ikram edildi.