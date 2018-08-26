Jandarma ekiplerinin ikramlarıyla yorgunluk attılar

Araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran jandarma ekipleri, ikramlarıyla da sürücülerin yorgunluk atmasını sağladı.

Bayram tatili dönüşünde evlerine ulaşabilmek için yollara düşen araç sürücüleri jandarma ekiplerinin denetimleri sayesinde kısa süreli dinlenme fırsatı bulurken yapılan ikramlarla da kendilerine geldi. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp kısa bir mola verdirdikten sonra yola devam etmelerine izin verdi.

Bu mola sırasında sürücülere Bozüyük Belediyesinin katkılarıyla sıcak çay başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunan ekipler, sürücülerin takdirini de kazandı. Jandarma ekipleri denetimlerin amacının sadece ceza yazmak değil, yaşanan trafik yoğunluğunda meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek olduğunu vurguladı. Yapılan uyarı ve ikramların ardından hayırlı yolculuk temennisiyle sürücüler yolcu edildi.