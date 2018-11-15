Jandarmadan asayiş uygulaması

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada çok sayıda araç kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun'un da katıldığı huzur uygulamasında Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçe giriş ve çıkışların da asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda araç kontrol edilirken, vatandaşların kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde evrakları eksik olan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Jandarmanın yapmış olduğu uygulamadan vatandaşların memnun olduğu gözlendi. Bazı vatandaşlar asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişiler için caydırıcı olacağını düşünerekten bu tür uygulamamın daha sıklıkta yapılmasını istediler ve görev yapan askerlere teşekkür ettiler.