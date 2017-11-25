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25 Kasım 2017 18:16

Kabak Tatlısı yiyerek "Kadına şiddete hayır" dediler

Her yıl 25 Kasım olarak kabul edilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Bilecik’te farklı bir etkinlik düzenlenirken, kadınlar tepkileri kabak tatlısı yiyerek gösterdiler.

Kabak Tatlısı yiyerek

25 Kasım 2017 18:16


Birleşmiş Milletler’e bağlı UNESCO dünya genelinde konuya ilişkin farkındalığın artması için ‘Turuncu giyinin’ demesinin ardından Bilecik’te turuncu renkli florlar takan bayanlar, kabak tatlısı yiyerek, "Kadına şiddete hayır" dediler. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde geçtiğimiz haftalarda ikramı yapılan salçalı ekmek, aşure, tarhana ve yufkanın ardından bu hafta da Bilecik’in yöresel ürünlerinden olan Kızıldamlar köyünde yetişen kabaktan tatlı yapıldı.


"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde bayanlarımızla tatlı yiyelim, tatlı konuşalım istedik"


Yaşayan Şehir Müzesi Müdiresi Yurdanur Kırlı, bu gün kabak tatlısı yapmalarının nedenin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle ’Turuncu’ giydiğini ve kabak da aynı renkte olduğu için bu tatlıyı yapmak istediklerini belirtti. Kırlı, "Bugün Geleneklerimizi Yaşatıyoruz projesinin 6’ncısını düzenliyoruz. Kızıldamlar kabağımızın tanıtımını ve kişilere ikramını yapacağız. Kabak, Bilecik bölgesinde yetişen yöresel bir yiyeceklerimiz ve yöresel tatlılarımızdan olan kabak tatlısını bugün müzeye gelen ziyaretçilerimize ikram edeceğiz. Özellikle bugünü seçtik çünkü bugün kadına yönelik şiddetin vurgulandığı bir gündür. Kadına yönelik şiddetin vurgulandığı şu günde müzeye gelen Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ne gelen bayanlarımızla tatlı yiyelim, tatlı konuşalım istedik" dedi.


"600-700 kişilik kabak tatlısı pişirdik ve gelen bütün misafirlere ikram edeceğiz"


Bilecik İli Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen ise; "Bilecik Belediyesiyle beraber yaptığımız yöresel ürünler ve yöresel halk oyunları tanıtımındayız. Yaşayan Şehir Müzesi’ndeyiz. Efelerimizle beraber kabak pişiriyoruz. Malum Kızıldamlar Köyü kabağı Bilecik genelinde ve tüm Türkiye genelinde oldukça meşhurı ve biz bu kabağı bugün halkımıza tanıtmak için 600-700 kişilik pişirdik ve gelen bütün misafirlere şuanda ikram ediyoruz tahin yardımıyla. Efelerimiz de burada Kızıldamlar Köyü folklor ekibi olarak Bilecik halk oyunlarını sergileyecek halkımıza. Elimizden geldiğince biz bu tür etkinlikleri hem çiftçimizin üretimine destek vermek için, hem de yöresel halk oyunlarımızı ve yöresel ürünlerimizi tanıtmak için devletimizin her kurumuyla ortaklaşa iş yaparak bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.


Öte yandan konuşmaların bayanlar kameraya "Kadına şiddete hayır" diyerek kabak tatlıları aldılar. Son olarak Bilecik İli Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği foklar ekibi tarafından Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ne ziyarete gelen bayanlara Bilecik halk oyunlarını sergilediler.




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