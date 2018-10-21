Kadın muhtarlardan Osmaneli'ye ziyaret

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneğince organize edilen gezi kapsamında çeşitli illerden gelen 75 kadın muhtar, Bilecik'in Osmaneli ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezen kadın muhtarlar, daha sonra türbe ziyaretinde bulundu. Muhtarlar, Bilecik Belediyesi Tarihi Saat Kulesi ve Sultaneli Osmanlı Sokağı'nı da gezdi. Kadın muhtarlar daha sonra Osmaneli'nin tarihi konaklarını ziyaret ederken burada kadın muhtarları Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin karşıladı. Bir süre kadın muhtarlar ile sohbet eden Kaymakam Yavuz ve Belediye Başkanı Şahin daha sonra ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu “Burada turizm amaçlı değil şehirlerin kültürlerini tanımak amacıyla bir araya geliyoruz. Şu anda Türkiye genelinden 75 kadın muhtarımız var. Ankara, İstanbul, Bursa, Muğla, Kütahya, Eskişehir, Kayseri ve Denizli gibi iller var. Türkiye genelinde 681 bayan muhtarımız var. Dernek olarak yaptığımız çalışmalarda amacımız kadın muhtar sayısının önümüzdeki yerel seçimlerde artmasını sağlamak. Daha çok kadının kendine güvenerek, Türkiye genelinde kadın gözüyle ve dokunuşlarıyla yerel yönetimi güçlendirmesini amaçlamaktayız" dedi.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz da devlet ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören muhtarlar arasında kadınların olmasının ayrı bir öneminin bulunduğunu vurguladı.