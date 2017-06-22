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22 Haziran 2017 12:28

Kadir Gecesinde 625 yıllık Orhangazi Camii doldu taştı

İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi birçok caminin yanı sıra Bilecik’teki tarihi Orhangazi Camii de doldu taştı.

Kadir Gecesinde 625 yıllık Orhangazi Camii doldu taştı

22 Haziran 2017 12:28


Osmanlı devletinin kurucu Osmangazi’nin kayınpederi ve devletini manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yerleşke içinde bulunan Osmanlı Devletinin 4’üncü padişahı I. Bayezid Yıldırım Bayezid tarafından dedesi Orhan Gazi adına 1392 senesinde yaptırılan Orhangazi Camii, Kadir Gecesinde doldu taşlı. Cemaat caminin içini ve dışını tıklım tıklım doldururken, yerleşke içindeki Arnavut kaldırımlarda vatandaşlar saf tuttu. Kadir Gecesinde okunan Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şeriften sonra ilahiler söylenirken, cami çıkışı vatandaşlar Şeyh Edebali Türbesini de ziyaret etmeyi unutmadılar.




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