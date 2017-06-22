Kadir Gecesi’nde camiler dolup taştı

gecesi olarak müjdelenen Kadir Gecesi, tüm İslam âleminde olduğu gibi Bozüyük’te de coşku ile kutlandı. Teravih namazında camiler inananlar ile dolup taşarken bir çok camide cemaat cami avlularında namazlarını kıldı. Bozüyük Belediyesi tarafından namaz sonrasında ilçe genelindeki camilerde 10 bin lokum ikramı yapılırken, aynı zamanda ilaçlama araçları ile cami çevrelerine gül suyu sıkıldı. Kasımpaşa Camii’nde Teravih namazı sonrasında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Gecenin geç saatlerine kadar camilerde vatandaşlar ibadetlerine devam etti.