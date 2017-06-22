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22 Haziran 2017 15:24

Kadir Gecesi’nde camiler dolup taştı

Mübarek Ramazan Ayı’nın 27.

Kadir Gecesi’nde camiler dolup taştı

22 Haziran 2017 15:24

gecesi olarak müjdelenen Kadir Gecesi, tüm İslam âleminde olduğu gibi Bozüyük’te de coşku ile kutlandı. Teravih namazında camiler inananlar ile dolup taşarken bir çok camide cemaat cami avlularında namazlarını kıldı. Bozüyük Belediyesi tarafından namaz sonrasında ilçe genelindeki camilerde 10 bin lokum ikramı yapılırken, aynı zamanda ilaçlama araçları ile cami çevrelerine gül suyu sıkıldı. Kasımpaşa Camii’nde Teravih namazı sonrasında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Gecenin geç saatlerine kadar camilerde vatandaşlar ibadetlerine devam etti.




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