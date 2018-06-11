Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 10:46

Kadir Gecesinde oruçlar birlikte açıldı

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinde, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kadir Gecesinde oruçlar birlikte açıldı

11 Haziran 2018 10:46


İlçeye bağlı Çerkeşli köyünde iki hayırsever çiftçi tarafından verilen iftar yemeğinde, mahalle halkı aynı sofrada buluştu. Beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen iftar programında köylülerin birbiriyle yaptıkları sıcak ve samimi sohbetler kaynaşmanın en güzel göstergesi oldu. Ramazan ayında bir arada iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çerkeşli köyündeki hayırsever vatandaşlar "Köyde yaşayan vatandaşlarımızla iftarda bir araya geldik. Hemşehrilerimizi bir araya toplayıp orucumuzu hep beraber samimi bir ortamda açmamız, tarif edilemez bir mutluluk. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.


Çerkeşli köyündeki iki hayırsever çiftçinin hazırladığı iftar yemeğine Osmaneli belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Rıza Gazel, İYİ Parti İlçe Başkanı ve İl Genel meclis üyesi Orhan Uğur, kurum amirleri, köy muhtarları ve tüm köy halkı katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç