Kadir Gecesinde oruçlar birlikte açıldı

İlçeye bağlı Çerkeşli köyünde iki hayırsever çiftçi tarafından verilen iftar yemeğinde, mahalle halkı aynı sofrada buluştu. Beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen iftar programında köylülerin birbiriyle yaptıkları sıcak ve samimi sohbetler kaynaşmanın en güzel göstergesi oldu. Ramazan ayında bir arada iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çerkeşli köyündeki hayırsever vatandaşlar "Köyde yaşayan vatandaşlarımızla iftarda bir araya geldik. Hemşehrilerimizi bir araya toplayıp orucumuzu hep beraber samimi bir ortamda açmamız, tarif edilemez bir mutluluk. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Çerkeşli köyündeki iki hayırsever çiftçinin hazırladığı iftar yemeğine Osmaneli belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Rıza Gazel, İYİ Parti İlçe Başkanı ve İl Genel meclis üyesi Orhan Uğur, kurum amirleri, köy muhtarları ve tüm köy halkı katıldı.