Her yıl olduğu gibi Kadir gecesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler Bilecik merkez Dedeoğlu Camii ile Şerifpaşa Camii’de uzun kuyruklar oluşturdular. Teravih namazının ardından sıraya giren vatandaşlar, cami görevlisi tarafından sanduka içinden alınan küçük cam tüp içinde bulunan Sakal-ı Şerif’i ilahiler eşliğinde görme imkanı buldu. Ziyarete açılan her iki camide vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturarak Sakal-ı Şerife halk büyük ilgi gösterdi. Kuran’ı Kerim’de ’Bin aydan daha hayırlı olduğu’ vurgulanan Kadir Gecesi, Bilecik’te de dua ve ilahilerle idrak edilirken, camilere akın eden vatandaşlar bu anlamlı geceyi namaz kılarak ve dua ederek geçirdi. Bilecik’te çoluk, çocuk camiler dolup taşarken, vatandaşlar teravih namazını, caminin dolması nedeniyle iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde kıldı. Gece dolayısıyla vatandaşlara, gül suyu lokum ikram edildi. Gecenin sonunda ise Teravi namazına katılan bayanlara sergilenen Sakal-ı Şerif seneye tekrar vatandaşlara gösterilmek üzere sedef kaplamalı sandukası konuldu.

Öte yandan bazı vatandaşlar, daha iyi görebilmek için Sakal-ı Şerife yanında bulunan büyüteçle baktılar.