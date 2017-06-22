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22 Haziran 2017 15:14

Kadir Gecesi’nde vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikramı yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla teravihten çıkan cami cemaatine, Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Kadir Gecesi’nde vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikramı yapıldı

22 Haziran 2017 15:14


On bir ayın Sultanı Ramazan ayı Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güzel ve anlamlı hizmetlerle devam ediyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları olan Bilecik’te, Ramazan ayının en güzel geleneklerini yerine getiren Bilecik Belediyesi, gerçekleştirdiği güzel etkinliklerle Ramazan ayının Bilecik’te daha güzel geçmesini sağlıyor. Bilecik Osmangazi Camisinde kılınan namazın ardından camiden çıkan cemaat, Bilecik Belediyesi tarafından ikram edilen Osmanlı Şerbeti ile serinledi.


Şerbet ikramının ardından vatandaşlar, tescili Bilecik Belediyesine ait olan ve Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte yapımı gerçekleştirilen ve içerisinde 40’a yakın baharatın bulunduğu ve Osmanlı döneminde şifa niyetine hazırlanan Osmanlı Şerbeti için Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.




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