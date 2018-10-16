Kafası tenekeye sıkışan köpeği köylüler kurtardı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kafasını zeytin tenekesine sıkıştıran köpeğin imdadına köylüler yetişti.

Karaköy'de içindeki yiyeceği almak için kafasını tenekeye sokan köpek, bütün çabasına rağmen kafasını geri çıkartamadı. Durumu fark eden köylüler köpeği kurtarmak için itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye ekiplerinin geç gelebileceği bilgisini alan köylüler köpeğin bu durumuna duyarsız kalamayarak yardımcı olmaya karar verdiler. Teneke makası bulup köpeği kurtarmaya karar veren köylülerin bir bölümü köpeği yere yatırarak tuttu. Bir bölümü ise teneke makasıyla tenekeyi kesip kısa sürede köpeği kurtararak özgürlüğüne kavuşturdular. Kafası ve ağzının bir bölümünde yaralar oluşan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.