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11 Ağustos 2018 12:37

Kağıt fabrikasında yangın

Bilecik’te faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kağıt fabrikasında yangın

11 Ağustos 2018 12:37


Yangın, Vezirhan Beldesi sınırları içerisinde yer alan bir kağıt fabrikasında çıktı. Alevlerin bir anda yayılması üzerine; Osmaneli İlçe Belediye İtfaiye ekipleri, Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bayırköy Belde Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Bilecik İl Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam edilirken, kağıt fabrikasında maddi zarar meydana geldi.




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