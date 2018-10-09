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Kamyon ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Çevre yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Çevre yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi yakınlarında Murat S.(38) idaresindeki 41 KY 841 plakalı kamyon ile Ali Can T.(34) idaresindeki 34 KZ 6722 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi otomobil hurdaya dönerken, kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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