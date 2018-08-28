Kamyon ile otomobil çarpıştı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinden sanayi istikametine seyir halinde bulunan Selma G.Ç. kontrolündeki 11 BB 446 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Cuma A. yönetimindeki 16 NMH 97 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Selma G. Ç.’ idaresindeki otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Öte yandan kazada Bilecik-Bursa karayolu kısa süre trafiğe kapanırken, otomobilin kaza yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.