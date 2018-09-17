Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucun meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Bozüyük istikametine doğru gelmekte olan Cezmi Y.(49) idaresindeki 06 CNY 35 plakalı kamyon, aynı istikametten emniyet şeridinden geri manevrayla gelen Yusuf T.(45) idaresindeki 59 AAF 697 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Havva T.(46) ve Zeynep T.(18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.