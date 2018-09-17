Kamyon yan yattı; 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindea meydana gelen trafik kazasında beton mikseri taşıyan kamyonun yan yatması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine gelmekte olan Hüseyin D. (57) idaresindeki 31 ZF 887 plakalı kamyon, Bursa kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D: yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.