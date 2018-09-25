Kamyonet bisiklete çarptı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin bisiklete çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Yeni Mahalle Seramik Caddesi otogar kavşağında meydana gelen kazada Ersin Ç.(29) idaresindeki kamyonet, Ali B.(67) idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisi yapıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.