Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Abdullah Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Serkan A. idaresindeki 26 SC 686 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Serkan A. yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.