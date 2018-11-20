İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Abdullah Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Serkan A. idaresindeki 26 SC 686 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Serkan A. yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.