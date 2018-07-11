Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Bursa karayolu Aksu Tekke Köyü yakınlarında Ferhat A. idaresindeki 16 NRS 12 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı yöne seyir halinde olan Hasan B. İdaresindeki 10 EA 631 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet içerisinde sıkışan sürücü, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabaları sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.