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09 Eylül 2017 19:41

Kamyonet ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile traktörün çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Kamyonet ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

09 Eylül 2017 19:41


Edinilen bilgiye göre, Bursa Bozüyük karayolu Delielmacık köyü kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Mehmet K. idaresindeki 45 M 1929 plakalı traktörü ile manevra yapmak isterken traktörün istop etmesi sonucunda traktör yolun ortasında kaldı. Bu esnada Bursa istikametinden Bozüyük istikametine gelmekte olan Serkan F. (32) idaresindeki 26 TR 630 plakalı kamyonet traktörü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönerken, kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Hacer F. (29), Hasan Erdi F. (6), Hatice F. (63), Nuran A. (39), Merve A. (18) ve sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Serkan F. ile birlikte eşi Hacer F. ve oğlu Hasan Erdi F. hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Bozüyük Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan diğer yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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