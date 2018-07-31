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31 Temmuz 2018 16:00

Kamyonet yoldan çıktı: 4 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkması sonucu yaşanan kazada aynı aileden 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kamyonet yoldan çıktı: 4 yaralı

31 Temmuz 2018 16:00


Bozüyük çevreyolunda meydana gelen kazada, Bursa’dan Eskişehir istikametine gitmekte olan Vedat K. (58) idaresindeki 06 VK 068 plakalı kamyonet, başka bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Vedat K. ile kamyonette yolcu olarak bulunan A.S.S. (11), Z.S. (10) ve S.S. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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