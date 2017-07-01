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01 Temmuz 2017 17:08

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

01 Temmuz 2017 17:08


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Abdullah Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Mehmet Ö. (48) iaresindeki 11 DU 592 plakalı kamyonet ile Ferit T. (30) idaresindeki 11 ER 862 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile birlikte motosiklet sürücüsü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Seyithan G. yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavileri gerçekleştirilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, gerekli cezai işlemin tatbik edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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