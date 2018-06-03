Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 16:12

Kanal boyunda çirkin manzara

Bozüyük Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek modern görünümü ile vatandaşların kullanımına sunulan kanal boyundaki çirkin manzara görenleri üzdü.

Kanal boyunda çirkin manzara

03 Haziran 2018 16:12


Bozüyük belediyesi tarafından Sevgi yolu ile birlikte yeniden düzenlenen kanal boyundaki kamelyaların hor ve pis kullanımı çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Her gün belediye ekipleri tarafından itina ile temizlenerek vatandaşların her daim temiz kullanmaları için özen gösterilen kamelyaların bazı vatandaşlar tarafından özensiz kullanımı ve atıkların çöpe atılmayıp masalarda bırakılması mahalle sakinleri tarafından üzüntü ile karşılandı. Mahalle sakinleri belediye tarafından yapılan bu güzel hizmetlerin ve yatırımların kamuya ait olduğunu ve tüm vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek “Bu yatırımların özenli kullanılması ve temiz tutulması gerekiyor. Belediyemiz temizlik görevlileri görevlerini en iyi şekilde yaparak bizlere temiz olarak bırakıyor. Bizlerin de vatandaşlar olarak onlara destek olmamız, kendi çöplerimizi toplayarak çöpe atmamız, nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız gerekiyor. Çevremizi temiz tutmak, kullandığımız alanları temiz tutmak bizim insanlık görevimiz olmalı” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç