Kanal boyunda çirkin manzara

Bozüyük belediyesi tarafından Sevgi yolu ile birlikte yeniden düzenlenen kanal boyundaki kamelyaların hor ve pis kullanımı çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Her gün belediye ekipleri tarafından itina ile temizlenerek vatandaşların her daim temiz kullanmaları için özen gösterilen kamelyaların bazı vatandaşlar tarafından özensiz kullanımı ve atıkların çöpe atılmayıp masalarda bırakılması mahalle sakinleri tarafından üzüntü ile karşılandı. Mahalle sakinleri belediye tarafından yapılan bu güzel hizmetlerin ve yatırımların kamuya ait olduğunu ve tüm vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek “Bu yatırımların özenli kullanılması ve temiz tutulması gerekiyor. Belediyemiz temizlik görevlileri görevlerini en iyi şekilde yaparak bizlere temiz olarak bırakıyor. Bizlerin de vatandaşlar olarak onlara destek olmamız, kendi çöplerimizi toplayarak çöpe atmamız, nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız gerekiyor. Çevremizi temiz tutmak, kullandığımız alanları temiz tutmak bizim insanlık görevimiz olmalı” ifadelerini kullandı.