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Kanal temizliği tamamlandı

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede bulunan açık kanalların temizlik çalışmaları rutin aralıklar ile devam ediyor.


Bozüyük'te yoğun yağışlar öncesinde açık kanalda başlatılan temizlik çalışmalarında ekipler, TCDD yanında bulunan açık kanalda, tortu kaldırma ve oluşan otların sökülmesi çalışmalarını gerçekleştirdiler. İş makinalarının yanı sıra Su ve Kanalizasyon Şubesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda tamamen temizlenen kanal yoğun yağışlara hazırlandı.


Özellikle çevrede bulunan vatandaşlar tarafından son derece olumlu karşılanan çalışmaların belirlenen periyotlarda devam edeceği belirtildi.

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