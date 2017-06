Cuma namazı sonrasında protokol mensupları ve vatandaşların katılımıyla kapalı pazar yerinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, bir doğal afet sonucu yıkılan kapalı pazar yerinin temelini atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yıl sonuna kadar inşaatın tamamlanarak hizmete açılacağının müjdesini verdi. Başkan Bakıcı, konuşmasında, “Biliyorsunuz ki kapalı pazar geçmiş dönemde yapılmış, yoğun kar yağışına dayanamamış ve 2015 yılının başlarında yıkılmıştı. Eski belediye başkanının 14 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı üzerinde çatısı olan tek bir bina vardı, kapalı pazar o da yıkıldı. Allah’tan olayın gece olması büyük bir faciayı önledi. Eğer salı günü yıkılmış olsaydı pek çok vatandaşımızı orada kaybedebilirdik. Kapalı pazarın yıkılmasının ardından vatandaşlarımızın pazar ihtiyacının karşılanması için idare olarak acil çözüm bulmak amacıyla yola koyulduk. Öncelikle pazarı Abdullah sokağa taşıdık. Fakat yazın kavurucu sıcaklar, kışın yağmur ve kar yağışı gerek esnafımızı gerekse alışverişe giden vatandaşımızı çok üzdü. Bizim birinci önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımız her şeyden değerlidir. Bunun için daha önceden belirlediğimiz yatırım programımızda, verdiğimiz seçim vaatlerimizin sırasında değişiklik yaparak Bozüyük için en acil ihtiyaç olan kapalı pazarın yapımı için çalışmalarımızı başlattık. Burayı kullanacak pazarcılarımızla ve dernek başkanları ile irtibata geçerek nasıl daha kullanışlı olur diye fikir alış verişinde bulunduk, pek çok görüşme yaptık. Ardından projemizi oluşturarak bu gün de sizlerle birlikte temelini atıyoruz. Rabbim Kapalı Pazarımızı inşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlayıp, yine böyle yoğun bir katılımla hizmete sunmayı nasip etsin inşallah. Bizler her zaman verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güçlü Gelecek Güçlü Bozüyük için verdiğimiz sözleri sırası ile birer birer yerine getiriyoruz. Bunun ispatı da birlikte geçirdiğimiz 4,5 yıl içerisinde Bozüyük’e yaptığımız yatırımlar. İçimizdeki bitmek tükenmek bilmeyen hizmet aşkı ile çalışmaya devam diyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.

Ardından söz alan Milletvekili Halil Eldemir, her geçen gün gelişen ve değişen Türkiye de Bozüyük olarak pay alabilmek için çalışmaya gayret ettiklerini söyledi. Milletvekili Eldemir, “Bugün burada Bozüyük Belediyemizin en büyük yatırımlarından biri olan kapalı pazar yerinin temelini atacağız. İnşallah en kısa sürede bunu tamamlayıp Bozüyüklü hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. 2015 yılının üzerinden yaklaşık 2,5 sene zaman geçti. 2,5 sene zarfında gerek 2015 seçimlerinde sahada gezerken gerek hemşerilerimiz ile hasbihal ederken kapalı pazar yerinin kar yükünden dolayı göçmesinden kaynaklı ciddi bir talebi karşı kalmış idik buna duyarsız kalmadık ve neticesinde de hukuki süreçleri tamamlandıktan sonra hemen projelerini yaptırıp şuanda da temelini yaptıracak duruma getirdi. Bundan dolayı da başkanıma teşekkür ediyorum. Türkiye her geçen gün değişiyor, her geçen gün gelişiyor bir taraftan da bizde Bozüyük olarak gelişmeye, gelişmelerden de payımızı almaya gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selami Bağcı tarafından yapılan dualar eşliğinde kurban kesilerek kapalı Pazar yerinin temeli atıldı.

Temel atma törenine eski Bakan ve Milletvekili Bahattin Şeker, Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kapalı pazar yerinde 14 bin 250 metrekare kapalı alan içerisinde her biri 31 metrekare olan 30 dükkân ve kiralanabilir alan bulunuyor. Kapalı Pazar yeri ayrıca tuhafiye bölümü 679 kişilik, sebze- meyve bölümü de 859 kişilik olarak planlandı.