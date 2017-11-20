Kapalı pazar yıl sonuna hazır

Kısa bir süre içerisinde büyük bir oranda tamamlanan kapalı pazarın içerisinde ve çevresinde ekipler tarafından inşa çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, Bozüyüklü vatandaşların dört gözle beklediği muhteşem bir yapı ilçeye kazandırılmış olacak. Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden alt yapı çalışmaları, kaldırım ve yol çalışmaları ile peyzaj çalışmalarının yanı sıra Kapalı Pazar inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yapımına büyük önem verdiği projelerden birisi olan kapalı pazarın hizmete girecek olmasından dolayı vatandaşlar da oldukça memnun. Dayanıklı ve ısıtma sistemi ile tam bir kompleks yapı olarak Bozüyüklü vatandaşlara hizmet verecek olan kapalı pazar, estetik ve modern görünümü ile kentin vizyon projelerinden biri olacak.