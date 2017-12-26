Kapalı pazarda esnafın yerleşim planları hazırlanıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın vatandaşlar ve pazarcı esnafının yazın sıcağında, kışın soğuğunda ve yağışlarda mağdur olmaması için yapımına büyük önem verdiği ve çalışmalarını yakından takip ettiği kapalı pazar yeri inşaatında sona gelinirken pazar içerisinde yer alacak esnafların da yerleşim planlamaları yapılmaya başlandı. Başkan Bakıcı, Yeni Mahalle Şenkal Caddesi’nde kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecek olan kapalı pazarın yerleşim planlaması için pazar esnafı ile görüşerek fikir alış verişinde bulundu. Belediye Başkanlığı makamında yapılan görüşmelere Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları, sebzeciler ve meyveciler esnafı ile tuhafiyeciler esnafı temsilcileri katıldı. Tuhafiye bölümü, sebze ve meyve bölümü ile dükkân alanlarından oluşacak 14 bin 250 metrekare kapalı alana sahip kapalı pazarın yerleşim planları yapılan görüşmeler ile yavaş yavaş şekillenirken görüşmeler hakkında bilgi veren Başkan Bakıcı “İlçe halkımıza armağanımız, Yeni Kapalı Pazarımızın açılışına yaklaşırken Tuhafiyeci Esnafımızla pazarımızın parsel sistemi konusunda fikir alışverişi yaptık. Ardından yeni Kapalı Pazarımızın parsel sistemi ile ilgili olarak Sebze ve Meyve Esnafımızın görüşlerini aldık” dedi.

Kapalı Pazar inşaatı tüm hızıyla devam ederken pazarın yeni yılda faaliyete geçmesi planlanıyor.