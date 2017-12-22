Kapalı pazarda sona gelindi

Ocak ayı içerisinde yapılacak olan açılış ile hizmete girecek olan kapalı pazar inşaatında çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, pazar esnafının yerleşimi, otopark, dolmuş durakları ve dükkan satışları gibi konular düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantının ardından, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler kapalı pazara gelerek, durum değerlendirmesi yaptı. Bozüyük için son derece önemli olan bir projeyi daha ilçeye kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Bakıcı ve ekibi, çalışmalarına yoğun olarak devam ettiklerini belirtti.