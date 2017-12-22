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22 Aralık 2017 12:24

Kapalı pazarda sona gelindi

Bozüyük Belediyesi tarafından geçtiğimiz temmuz ayında temeli atılan ve rekor bir sürede tamamlanacak olan Kapalı Pazar inşaatında sona gelinirken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, başkan yardımcıları, danışmanları ve ilgili birim müdürleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kapalı pazarda sona gelindi

22 Aralık 2017 12:24


Ocak ayı içerisinde yapılacak olan açılış ile hizmete girecek olan kapalı pazar inşaatında çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, pazar esnafının yerleşimi, otopark, dolmuş durakları ve dükkan satışları gibi konular düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantının ardından, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler kapalı pazara gelerek, durum değerlendirmesi yaptı. Bozüyük için son derece önemli olan bir projeyi daha ilçeye kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Bakıcı ve ekibi, çalışmalarına yoğun olarak devam ettiklerini belirtti.




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