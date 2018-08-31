Kapı kapı gezerek çocukları okula davet ettiler

Bilecik Bahçelievler Anaokulu Müdiresi Sevgi Uğurlu, okul öğretmenler ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Faruk Genç, okulun eğitim verdiği mahallede kapı kapı gezerek anaokulu çağına gelmiş çocukları okula davet etti. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdiresi Sevgi Uğurlu, "Okul öncesinde okullaşmak oranını arttırmak ve vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak için eğitim verdiğimiz Bahçelievler Mahallesi’nde alan taraması yaptık. Bu tarama sonrası okula kaydı olmayan öğrencilerinin evlerini tek tek gezerek öğrencileri okula davet ettik. Okullaşma oranını yüzde 100’e ulaştırmak için kayıtlarımız ve alan taraması devam edecek. Bugün biz 9 aileyi ziyaret ederek öğrencileri okula davet ettik. Hedefimiz en az 30 öğrenciye ulaşmak. Bunu nedeni ise okul öncesi eğitimlerde çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen,onları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içinde ilköğretime hazırlayan eğitim sürecidir" dedi.

Okul Müdiresi Sevgi Uğurlu, Mahalle Muhtarı Faruk Genç ve öğretmenler çocuklara küçük hediyeler vererek, ailelerine okul öncesi eğitimin önemi anlattı.