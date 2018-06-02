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02 Haziran 2018 15:04

Kapı kapı gezerek seçmen kağıtlarını dağıtıyor

Bilecik’in Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Niyazi Aydın, 24 Haziran günü yapılacak seçimlerde oy kullanacak mahalle sakinlerinin seçmen kağıtlarını kapı kapı gezerek dağıtıyor.

Kapı kapı gezerek seçmen kağıtlarını dağıtıyor

02 Haziran 2018 15:04


Niyazi Aydın, yaklaşan seçimler öncesi 7 bin 438 seçmenin bulunduğu mahallesinde her gün sabah namazından sonra kapı kapı gezerek seçme kağıtlarını dağıtıyor. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala seçmen kağıdını adreslere ulaşması için harekete geçtiğini anlatan Muhtar Niyazi Aydın, "Seçmenlerin bilgi kağıtlarını zamanında alabilmeleri için harekete geçtik. Önümüzde seçime sayılı günler kaldı ancak şimdiden seçmen kağıtları gelmedi diye kaygıları ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. Adreslere tek tek ulaşmaya çalışıyorum. Bunun içinde sabah namazından sonra harekete geçiyorum. Cami de yakaladıklarımı camide verdikten sonra kapı kapı dolaşmaya başlıyorum. Seçmen kağıtları eline geçmeyen mahalle sakinlerimiz, bize ulaşabilir. Seçmenlerin gelip seçmen bilgi kağıdını bizden alabilir. Vatandaşımıza elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz” dedi.




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