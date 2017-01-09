Kara kış bu sebzeleri vurdu

Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Bilecik’te karnabahar ve ıspanak sebzeleri yüzde 50 zamlandı.

Kış mevsiminin oldukça yoğun geçmesi ve kar yağışının üreticileri etkilemesi ile sebze ve meyvelerde artış görülürken, karnabahar ve ıspanak yüzde 50 zamlanarak fiyatları 4.5 lira oldu. Geçtiğimiz haftalarda fiyatları 3 lira olan sebzeler yüzde 50 zamlanırken vatandaşlar sebzelere el uzatamıyor. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik’te manav sahibi Kadir Demirbaş, üreticilerin de tüketicilerinde zor durumda olduğunu belirtti. Demirbaş, “Kar yağışı sebebiyle üreticiler ürünlerini verimli bir şekilde yetiştiremiyor. Karnabaharlar yetişmiyor bile, sizlerinde gördüğü gibi küçük kalıyor. Karnabahar ve ıspanak yüzde 50 zamlandı. Yağışlar bu şekilde devam ederse daha da zamlanacak gibi duruyor. Vatandaş küçük karnabahara 4.5 lira vermekten kaçınıyor. Bizler de fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.