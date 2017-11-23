Bilecik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programı için Bilecik’e gelenKaracan, ilk olarak Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Burada Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret Karacan, ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ı parti binasında bir araya geldi. Parti toplantı salonunda ilçe ve belde belediye başkanları ile partililerle bir araya gelen Milletvekili Harun Karacan, Bilecik’in 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlığı seçimlerine şimdiden hazırlanmasını isteyerek, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin sizlere selamlarını getirdim. Sizlerle hasbıhal edip, sizlerle sohbet edip buradan da Sivil Toplum Örgütleriyle beraber Bilecik için neler yapabiliriz, Bilecik’le ilgili ne düşünceleri var, Bilecik’in geleceğiyle ilgili önemli sorular varsa onları Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza arz etmek üzere ve bundan sonraki süreçte de gerekli bakanlıklara konuları iletmek üzere Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirilen ve onun tarafından gönderilen bir kardeşinizim. İnşallah bugünki toplantıda güzel hizmetlere vesile oluruz. Ben bunu buradan biz tabi Bilecik ayrı gayrı görmüyoruz. Ben de Eskişehir Milletvekiliyim. Eskişehir, Bilecik aynı noktaları, aynı kaderi ve kederi paylaşan aynı noktalarda çoğu özellikleri has olan Eskişehir’de hemşehrilerimizin, hemşehrilerinizin, arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin çoğunluğu yaşayan bir şehrimiz. Onun için biz Bilecik ayrımız, gayrımız yok. O yüzden sizin sorununuz benim sorunumdur. Bunu içtenlikle söyleyeyim" dedi.

"2019 seçim çalışmalarına tüm illerde başlamamız gerekiyor şimdiden"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, il başkanlığında gençlerin olmamasına tepki göstererek, "Gençlerimiz ortada yok il başkanım. İl Gençlik Kolları Başkanı gençler nerede? 4 tane şurada bir genç arkadaşımız vardı. Orda da oturuyordu. En gençler sizlersiniz. Her zaman şu masanın etrafında oturanlar en gençtir bizim için. Gittiğimiz illerde de özellikle hepimizin bildiği gibi 2019 seçimleriyle ilgili teşkilatımızla çalışmalara bakıyoruz. Ben Sivil Toplum Halkla İlişkiler kısmında olduğum için tabi 80 milyon bizi ilgilendiriyor halkla ilişkiler olunca. Türkiye’de de 150 bine ilişkin STK var. Onlar bizi ilgilendiriyor. Ama tüm Türkiye’nin ilgilenmemiz gerekiyor. 2019 seçim çalışmalarına tüm illerde başlamamız gerekiyor şimdiden. Hepiniz biliyorsunuz yaşı büyük ağabeylerimiz var. Belediye başkanlarımız var. Yaşı bizden çok, çok büyük dinamik ağabeylerimiz var. Burada görüyoruz" dedi.

"2019 hedeflerine hep birlikte tüm Türkiye’nin ulaşması gerekiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 2019 seçimlerinin önemine değinerek, "Bugün Türkiye yerli otomobil için düğmeye bastı. Bugün Türkiye lisansız hava araçlarını yapacak hale geldi. Bakın hastane kuyruklarından ilaç kuyruklarında olan Türkiye’den bugün lisanssız hava aracını yapan kendi uçağını yapmak için mücadele eden inşallah o da yakında olacak. Kendi helikopterini üretecek olan ki bundan kendi şehrimizde de ortaklıklar var. Kendi lokomotifini üreten, kendi milli Altay tankını üreten, kendi deniz altısını üreten bir ülke haline geldik. Bu yüzden biz inşallah bu eski günlere dönmemek için elimizde hak ettiği yerde daha iyi yerlerde olmak için 2019 hedeflerine hep birlikte tüm Türkiye’nin ulaşması gerekiyor. Bunun içinde sizlerin emeğine her zaman olduğu gibi partimiz kurulduğundan itibaren emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kimlerin emeği varsa belediye başkanlarımızın, teşkilatlarımızın, ziraat başkanlarımızın, il başkanlarımızın, milletvekilliği yapanların, arkadaşlarımızın, sandık başkanlığı yapan arkadaşlarımızın, mahalle başkanlığı yapan arkadaşlarımızın hepsinin emeğine sağlık. Ama biz 2019’u, biz Türkiye’nin geleceğini sizlerin çocuklarınızın, sizlerin torunlarınızın daha ferah, daha refah, daha ekonomik olarak özgür bir Türkiye’ye kavuşması için bizim hep birlikte çalışmamız lazım. Bu ülkemize olan borcumuz, bu milletimize olan borcumuz, bu gelecek kuşaklara olan borcumuz, bu Cumhurbaşkanımız, Liderimiz, Genel Başkanımıza olan borcumuz. O yüzden ben inanıyorum tüm teşkilatlarımızla beraber hesabı düşünmeden, hesap yapmadan hasbi bir şekilde tüm arkadaşlarımızın yüreğiyle, gücüyle, enerjisiyle bu seçime hazırlanacağına ben yürekten inanıyorum" dedi.

"Seçime 3,4 ay kala çalışmalara başlamayacağız, her gün bir seçim olacakmış gibi çalışmalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, teşkilatların 2019 seçimlere 3,4 ay kala çalışmaya başlamamaları gerektiğini anlatarak, "Her gün bir seçim olacakmış gibi tüm arkadaşlarımızın. Bir kişiyi beğenmeyebiliriz eyvallah olabilir ama biz kişilerden ilgili bir parti değiliz. Bakanların gelip geçici olduğunu bilen insanlarız. Biz dava uğruna bu kutlu davada hep beraber hesabı düşünmeden yol almamız gerekiyor. Ben inanıyorum tüm dostlarımız, tüm arkadaşlarımız en iyi şekilde bunu yerine getireceğine de yürekten inanıyorum. İnşallah Allah hepimizin yolunu açık eylesin. Rabbim bu memlekete, hepimizin hanesine bu memleket için bir hizmet yapmayı nasip eylesin. İnşallah güzel hizmetleri hep birlikte il başkanımızla, belediye başkanlarımızla, kadın kolları, gençlik kolları üyelerimizle sandık başkanı, mahalle başkanı arkadaşlarımızla herkesin normal sade vatandaşla buna nasip etsin inşallah. Ben yürekten inanıyorum. Sadece 2019 için biliyorum yürekten de inanıyorum. Bilecik’in de bu konuda hazır olduğunu biliyorum" dedi.

Karacan, Bilecik’te son programında kentteki STK temsilcileriyle bir otelde bir araya geldi.