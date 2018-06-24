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24 Haziran 2018 12:39

Karaköy’ü sel aldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy de etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan sel, köyde maddi hasara yol açtı.

Karaköy’ü sel aldı

24 Haziran 2018 12:39


Köyden geçen dereler yağışın etkisiyle taşarken, sel suları birçok araçta ciddi hasar oluşturdu. Sel suları önüne kattığı ne varsa sürükledi. Köyde yaşayan vatandaşlar arasında korku dolu anlar yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı köyde iş makineleriyle temizleme çalışmaları başlatıldı.


Köyde oluşan sel baskını sonrasında AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı köye giderek geçmiş olsun dileklerini ileterek incelemelerde bulundular. Köy de sel baskını sonrasında oluşan hasarı gidermek için çalışmalar devam ediyor.




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