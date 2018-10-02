İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karate Takımı Sakarya'da turnuvaya katıldı

308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımı, Sakarya’da ilk turnuvasına katıldı.

308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımı, Sakarya'da ilk turnuvasına katıldı.


Sakarya'da düzenlenen turnuvada yarışmaya katılan İkranur Özçanak 401 kilogramda birinci oldu. Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, sporcu İkranur'u tebrik etti. Şahin, “Bin sporcunun katıldığı turnuvada 2010 doğumlu İkranur Özzçanak 40 kilogramda birinci oldu. İlk kez bir turnuvaya katılan karatecilerimizi, ailelerini, hocalarını ve yöneticilerimizi kutluyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.