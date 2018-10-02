Karate Takımı Sakarya'da turnuvaya katıldı

308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımı, Sakarya'da ilk turnuvasına katıldı.

Sakarya'da düzenlenen turnuvada yarışmaya katılan İkranur Özçanak 401 kilogramda birinci oldu. Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, sporcu İkranur'u tebrik etti. Şahin, “Bin sporcunun katıldığı turnuvada 2010 doğumlu İkranur Özzçanak 40 kilogramda birinci oldu. İlk kez bir turnuvaya katılan karatecilerimizi, ailelerini, hocalarını ve yöneticilerimizi kutluyoruz” dedi.