Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 11:23

Karın yağmasıyla Bilecik’te balık fiyatları düştü

Karın yağmasıyla Bilecik’te balık fiyatları düştü

22 Aralık 2016 11:23

Bilecik’i, ülkenin birçok bölgesi gibi beyaza bürüyen kar yağışının ardından balık fiyatları düştü.
Lodos sebebiyle tekneler denize açılamayınca azalan balık ve artan fiyatlar, karın yağmasıyla tersine dönünce vatandaşın de yüzü güldü. Aralık ayı başlarında 15 liraya satılan hamsi bugünlerde 10 liraya tezgahları süslerken vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Konu hakkında açıklama yapan Acar Balıkçılık çalışanı Anıl Küçük, havalar böyle giderse fiyatların iyice düşeceğini belirtti. Küçük, “Havalar soğuk olduğundan dolayı fiyatlarımız da düşme var. Hamsinin fiyatı 10 lira. Çinekop’un fiyatı 25 liradan 15 liraya düştü. İstavrit 10 lira, sarı kanat, 15 liradan açmıştı sezonu. Bolluk olduğu için fiyatlarımız ucuzluyor şu anda. Hava eser rüzgar lodos olursa fiyatlarımız yüksek gider tekneler açılamadığı için. Balıklarımız çok güzel, taze ve günlük balığımız” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç