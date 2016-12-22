Karın yağmasıyla Bilecik’te balık fiyatları düştü

Bilecik’i, ülkenin birçok bölgesi gibi beyaza bürüyen kar yağışının ardından balık fiyatları düştü.

Lodos sebebiyle tekneler denize açılamayınca azalan balık ve artan fiyatlar, karın yağmasıyla tersine dönünce vatandaşın de yüzü güldü. Aralık ayı başlarında 15 liraya satılan hamsi bugünlerde 10 liraya tezgahları süslerken vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Konu hakkında açıklama yapan Acar Balıkçılık çalışanı Anıl Küçük, havalar böyle giderse fiyatların iyice düşeceğini belirtti. Küçük, “Havalar soğuk olduğundan dolayı fiyatlarımız da düşme var. Hamsinin fiyatı 10 lira. Çinekop’un fiyatı 25 liradan 15 liraya düştü. İstavrit 10 lira, sarı kanat, 15 liradan açmıştı sezonu. Bolluk olduğu için fiyatlarımız ucuzluyor şu anda. Hava eser rüzgar lodos olursa fiyatlarımız yüksek gider tekneler açılamadığı için. Balıklarımız çok güzel, taze ve günlük balığımız” dedi.