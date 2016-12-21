Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 17:43

Karla mücadelede durmak yok

Karla mücadelede durmak yok

21 Aralık 2016 17:43

Bozüyük’te dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca devam eden kar yağışı tüm kenti beyaza boyadı.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle gece boyunca ve sabah saatlerinden itibaren gün boyu kar kürüme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Bozüyük Belediyesi ekipleri; vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına ara vermeden devam etti. Ana cadde, dolmuş güzergâhları üzerinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler aynı zamanda Bozüyük Belediyesi sosyal medya hesapları ve whatsapp hattı üzerinden gelen şikâyetlere de hızla müdahale etti.
Kar kürüme araçları, kepçeler ve tuzlama araçları ile ilçe genelinde çalışmalarını gerçekleştiren Bozüyük Belediyesi ekipleri kurulan kriz masası ile 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç