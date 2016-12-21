Karla mücadelede durmak yok

Bozüyük’te dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca devam eden kar yağışı tüm kenti beyaza boyadı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle gece boyunca ve sabah saatlerinden itibaren gün boyu kar kürüme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Bozüyük Belediyesi ekipleri; vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına ara vermeden devam etti. Ana cadde, dolmuş güzergâhları üzerinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler aynı zamanda Bozüyük Belediyesi sosyal medya hesapları ve whatsapp hattı üzerinden gelen şikâyetlere de hızla müdahale etti.

Kar kürüme araçları, kepçeler ve tuzlama araçları ile ilçe genelinde çalışmalarını gerçekleştiren Bozüyük Belediyesi ekipleri kurulan kriz masası ile 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek.