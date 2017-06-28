Yapılacak Veteranlar Futbol karşılaşması ile birlikte kanal boyunda yapımı tamamlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının da açılışı gerçekleştirilecek.

Futbola gönül vermiş, yıllarca profesyonel futbol oynamış eski futbolcuları hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla düzenlenen Veteranlar Futbol karşılaşması 2 Temmuz Pazar günü saat 17:00’de kanal boyundaki sentetik çim yüzeyli futbol sahasında yapılacak. Tüm Bozüyüklülerin ve futbolseverlerin davetli olduğu karşılaşma ile birlikte aynı zamanda eskiden toprak saha olarak bilinen ve toprak sahadan sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülen kanal boyu sentetik sahası yapılacak açılış töreni ile birlikte sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Bozüyük Belediyesi’nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar artarak devam ederken sporseverleri de mutlu ediyor.