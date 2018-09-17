Kasten adam öldürme ve çeşitli suçlardan 9 yıldır aranan şahıs Bilecik'te yakalandı

Bilecik'te kasten adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, korku, kaygı ve paniğe sebep olacak tarzda silahla ateş etme suçlarından 9 yıldır aranmakta olan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığa başlı ekipler, kasten adam öldürme ve çeşitli suçlardan 9 yıldır aranan B.B. isimli şahıs kentte bulunan bir işletmede saklandığı ve barındığı tespit etti. Yapılan operasyonda 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs ile bu şahsa ait (1) adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait (2) adet şarjör, (23) adet fişek, (2) adet av tüfeği, bu tüfeklere ait (3) adet şarjör, (17) adet fişek, 200 gram kubar esrar maddesi ile arazide yapılan aramada 32 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma tarafından il ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. B.B. isimli şahıs çıkarıldığı Bilecik Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şahsa yardım ve yataklık yapan A.S., O.A. ve E.C. isimli şahıslar hakkında Bilecik Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.