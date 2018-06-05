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05 Haziran 2018 14:35

Kavacık Köyü’nde yangın paniği

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık Köyü’nde çıkan yangında iki katlı bir ev tamamen yanarken, dumandan etkilenerek zehirlenen baba ve kızı tedavi altına alındı.

Kavacık Köyü’nde yangın paniği

05 Haziran 2018 14:35


Sebebi tam olarak bilinmese de, avludaki çırpıların alev almasıyla başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede Mustafa Gülücü isimli şahsın evini sardı. Köydeki evler bitişik olarak dar bir alana yapılmış olduğu için yangının diğer evlere sıçrama tehlikesi bulunmasından dolayı panik havası yaşandı. Yenipazar’a ortalama 15 kilometre uzaklıktaki köydeki yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenipazar Belediyesi’ne ait itfaiye aracının anında yola çıkmasına rağmen köye varıncaya kadar ev tamamen yandı. Yanan evin sahibi Mustafa Gülücü ile kızı Gülşen Seçkin, dumandan etkilenerek Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tamamen yanan evde soğutma çalışmalarına başlandı.




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