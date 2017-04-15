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15 Nisan 2017 14:55

Kavşak çalışmaları bir gecede tamamlandı

Bozüyük’te önemli kavşaklardan biri olan sanayi kavşağında trafik akışını hızlandırmak ve araç yoğunluğunu ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar dün gece tamamlandı.

Kavşak çalışmaları bir gecede tamamlandı

15 Nisan 2017 14:55


Trafik akışını aksatmamak ve vatandaşların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla gece başlatılan çalışmalar ivedilikle yürütülerek bir gecede tamamlandı. Gece çalışmalarını Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da yakından takip etti. Çalışma alanına gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.


Yapılan çalışmalar kapsamında kavşak girişlerinin sayısı 3’ten 2’ye düşürülürken aynı zamanda sanayi tarafına trafik yoğunluğunun engellenmesi için yeni trafik lambaları yerleştirildi.




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