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04 Temmuz 2017 13:46

Kayı Alp’leri arasında sünnet düğünü

Bilecik’te sünnet düğünü olan çocuk, Diriliş Ertuğrul müziği eşliğinde 4 Kayı Alp’i ile sahneye çıktı.

Kayı Alp’leri arasında sünnet düğünü

04 Temmuz 2017 13:46


Osmanlı Devletinin kurulduğu Bilecik’te bir sünnet düğünde aile değişik bir konsept uygulayarak çocuklarını sahneye Diriliş Ertuğrul müziği eşliğinde 4 Kayı Alp’inin arasında çıkardı. 9 yaşındaki Ege Gül, sağ ve solunda baba ve annesinin eşliğinde sahneye 4 Alp’in arasında geldi. Önde gelen 2 Alp’in birinin elinde Türk diğerinin elinde ise; Kayı bayrağı bulunuyordu. En arkadan gelen 2 Alp, çıktıkları sahnede kılıçları çekerek, konukları selamladılar. Bu konsepte davetliler yoğun ilgi gösterirken, o anı cep telefonları ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştılar.




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