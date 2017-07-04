Kayı Alp’leri arasında sünnet düğünü

Osmanlı Devletinin kurulduğu Bilecik’te bir sünnet düğünde aile değişik bir konsept uygulayarak çocuklarını sahneye Diriliş Ertuğrul müziği eşliğinde 4 Kayı Alp’inin arasında çıkardı. 9 yaşındaki Ege Gül, sağ ve solunda baba ve annesinin eşliğinde sahneye 4 Alp’in arasında geldi. Önde gelen 2 Alp’in birinin elinde Türk diğerinin elinde ise; Kayı bayrağı bulunuyordu. En arkadan gelen 2 Alp, çıktıkları sahnede kılıçları çekerek, konukları selamladılar. Bu konsepte davetliler yoğun ilgi gösterirken, o anı cep telefonları ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştılar.