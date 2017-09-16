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16 Eylül 2017 13:05

Kaymakam Çakıcı’dan İlköğretim Haftası mesajı

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, okullarda 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Çakıcı’dan İlköğretim Haftası mesajı

16 Eylül 2017 13:05


Mesajında çocukların ve gençlerin geleceğini şekillendiren eğitim sürecinin sadece bireylerin değil toplumun da geleceği için büyük önem taşıdığını hatırlatan Kaymakam Edip Çakıcı, devamında şu ifadelere yer verdi:


“Çocuklarımıza ve gençlerimize saygıyı, millet ve ülke sevgisini, bağımsızlık onurunu öğreten yer okuldur. Eğitimin yaşam boyu devam eden önemli bir süreç olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu. Çocuklarımızı hem milli hem de evrensel değerlerle yetiştirerek sağlam ve sarsılmaz niteliklerle geleceği hazırlayabilmemiz gerektiğini, bu sayede cemiyette rol alacakları her görevde başarılı olacaklarını söyleyen Kaymakam Çakıcı mesajına şöyle devam etti. “Bunun için hepimizin üzerine düşen görev, onların bilimsel veriler ışığında, özgüvenleri yüksek, sorumluluklarının bilincinde ve toplumsal yaşama yön veren bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır. Çocuklarımız yarınlarımızdır. Çocuklarımızı yarınlara hazırlamak ise bizlerin, değerli öğretmenlerimizin ve velilerimizin gayretleri ile olacaktır. İlköğretim Haftasını kutlarken, çocuklarımızın eğitimine hayatlarını adayan öğretmenlerimize, geleceğimizin güvencesi ve teminatı çocuklarımıza ve onların değerli ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm toplumumuz için hayırlı olmasını diliyorum.”




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