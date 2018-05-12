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12 Mayıs 2018 11:59

Kaymakam Çakıcı’nın Anneler Günü mesajı

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Çakıcı’nın Anneler Günü mesajı

12 Mayıs 2018 11:59


Kaymakam Çakıcı, annelerin; bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan, sabrın, fedakarlığın, hoşgörünün ve sevginin kaynağı olduğuna dikkat çekti. Çakıcı, mesajında, “Bilindiği üzere mayıs ayının ikinci pazar günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Anneler Günü olarak kutlanmaktadır. Annelerimiz; bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan, sabrın, fedakarlığın, hoşgörünün ve sevginin kaynağıdırlar. Dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer yoktur. Hayattaki en değerli varlıklarımız olan annelerimizi yalnız anneler gününde değil, hayat boyunca sevgi ile kucaklamalıyız. Karşılıksız özveri ve fedakarlığın yegane örneği olan, bizleri hesapsız bir fedakarlıkla büyüten, fedakarlık, hoşgörü ve sevginin timsali olan annelerimiz, yerleri asla doldurulamayacak en değerli varlıklarımız, yaşantımızda her şeyin gönlümüzce olmasını dileyen, yüreğinde sonsuz sevgi ve sabır taşıyan, sevincimizi, üzüntümüzü bizlerle paylaşan, her türlü zorluğa katlanarak daima yanımızda olan, yanımızdayken sonsuz huzur bulduğumuz ve dertlerimizi unuttuğumuz, dünyanın en kutsi görevini üstlenen fedakarlık ve özverinin en büyüğünü sergileyen değerli annelerimizin şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere Anneler Gününü en içten duygularımla kutluyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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