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29 Kasım 2017 11:23

Kaymakam Çakıcı’nın ’Mevlid Kandili’ mesajı

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, ’Mevlid Kandili’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı’Peygamber Efendimiz, insanlığın kin, haset, düşmanlık, savaş, kan, gözyaşı ve zulümle dolu olduğu bir zamanda, insanlığı karanlıklardan aydınlığa taşımıştır’ diyen Çakıcı, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz, zulmün hakim olduğu coğrafyalara dalga dalga huzur, güven ve emniyet yaymıştır.

Kaymakam Çakıcı’nın ’Mevlid Kandili’ mesajı

29 Kasım 2017 11:23

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, ’Mevlid Kandili’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı


’Peygamber Efendimiz, insanlığın kin, haset, düşmanlık, savaş, kan, gözyaşı ve zulümle dolu olduğu bir zamanda, insanlığı karanlıklardan aydınlığa taşımıştır’ diyen Çakıcı, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:


"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz, zulmün hakim olduğu coğrafyalara dalga dalga huzur, güven ve emniyet yaymıştır. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı, hoşgörüden uzak bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ etmiştir. Verdiği evrensel mesajlarla sadece İslam âleminde değil tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir Savaşın ve ve gözyaşının eksik olmadığı coğrafyamızda Hazreti Peygamberin dirilten nefesine yine ihtiyaç vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, maddi ve manevi sonsuz güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum."




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